◇JABA大阪府・和歌山県連盟春季大会2回戦ミキハウス2―0大阪ガス（7回制）（2026年3月20日パナソニックベースボールスタジアム）ミキハウスが7回参考記録ながら無安打無失点継投で準決勝に進出した。入社2年目で初先発となった阿部巧雅投手（23）が6回を無失点。大阪ガスの強力打線を相手に4者連続を含む6三振を奪った。「自分のボールがどれだけ通用するかというのを試すつもりでした。自分のボールを投げられた時はフ