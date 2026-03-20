2026年3月20日、歌手の田辺靖雄さんと九重佑三子さん夫妻が、東京・古賀政男音楽博物館けやきホールで、生誕８０年を記念した公演「８０★８０コンサート」を行った。九重さんの誕生日前日ということもあり、途中、お孫さん2人からのケーキのプレゼントも。軽快なトークを挟みながら、「青春時代」や「ヘイ・ポーラ」など、懐かしい昭和歌謡やカバー曲、それぞれのヒット曲などを約２時間で２５曲歌いあげた。2人のなれそめからの