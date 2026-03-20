香川県坂出市と本四高速が整備を進めてきた瀬戸中央自動車道坂出北ICの四国方面の出入り口がきょう（20日）午後、開通しました。物流や観光などさまざまな効果が期待されています。 【写真を見る】瀬戸中央自動車道・坂出北ICの四国方面の出入り口が開通観光地へのアクセス向上など期待【香川】 開通を前に、けさ、記念の式典が行われました。坂出北ICは、1988年の瀬戸大橋開通以来本州方面のみ出入りできる「ハーフイン