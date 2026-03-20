今年はミズノが好調なセールスを続けている。3月6日に発売されたドライバー「JPX ONE」は初回販売分がほぼ完売。アイアンでも「JPX S40フォージド」が初週3位と好スタートを切った。「JPX S40フォージド」の販売状況について二木ゴルフ南町田店の藤本啓介さんに話を聞いた。【写真】1位〜10位をまとめて発表！ アイアン売り上げランキング「ドライバーと違って、アイアンは国内メーカーのモデルがよく売れていて、ミズノだと昨年発