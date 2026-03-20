＜Vポイント×SMBCレディス初日◇20日◇紫カントリークラブ すみれコース（千葉県）◇6731ヤード・パー72＞2週前の開幕戦「ダイキンオーキッドレディス」を9位で終えた金田久美子が、今週も好調に滑り出した。雨が降っても硬く、速いグリーンを相手に3バーディを奪い、喫したボギーは1つだけ。気温8.8度のコースで「こんなに寒くなるとは思わなかった。体が動かず、思ったより距離もでず、2打目も1クラブは飛ばなかった」という