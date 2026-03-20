Wリーグのプレーオフを前に、写真に納まるトヨタ自動車・山本（左から2人目）、富士通・宮沢（右端）ら＝20日、東京都内バスケットボール女子Wリーグ1部プレミアのプレーオフに出場する4チームの選手が20日、東京都内で記者会見し、4季ぶりの王座奪還を目指すトヨタ自動車の山本は「レギュラーシーズン（RS）1位だけではなく、絶対に優勝して終わりたい」と意気込んだ。28日からの準決勝でRS4位のトヨタ紡織と対戦する。3連覇