MLBの新シーズンが日本時間27日に開幕。WBCの熱狂そのまま、残り1週間と迫る開幕を前に、ドジャース・大谷翔平選手の昨季成績を振り返ります。◆第1号は日本ファンの前で2025年3月15日から19日に東京ドームで行われた、MLB東京シリーズ。その姿を一目見ようと駆けつけた日本のファンの前で、大谷選手の第1号HRが飛び出しました。それは3月19日に行われたカブスとの開幕第2戦。5回に迎えた第3打席、159キロのストレートを捉えた打球