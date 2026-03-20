読売テレビ・日本テレビ系『遠くへ行きたい』（読売テレビ＝毎週日曜前7：00、日本テレビ＝毎週日曜前6：30）は、3〜4月の4週にわたり「番組55周年記念特集」を放送する。【写真】『遠くへ行きたい』番組55周年記念特集純烈・酒井一圭、田中要次、パトリック・ハーラン、有森裕子の旅の様子同番組は、昨年10月に放送開始から55年を迎えた。記念特集は、55年の歴史が蓄積されたアーカイブ映像を使用しながらの旅となり、