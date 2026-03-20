【台北共同】台湾の林佳竜外交部長（外相）は20日、日米首脳が台湾海峡の平和と安定が不可欠だとの認識を共有したことに「心からの歓迎と感謝」を表明した。外交部（外務省）が発表した。外交部は「米国や日本などとの協力を強めて現状の維持に努め、世界と台湾海峡の平和、安定と繁栄を確保する」とコメントした。外交部は、日本の南西諸島からフィリピンを結ぶ「第1列島線」の防衛にとって台湾は最も重要な拠点だとも強調