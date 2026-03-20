俳優や歌手として活躍する山崎育三郎（40）の新アルバムの発売と全国ツアーの開催が決定した。アルバムは7月に発売予定で、タイトルは「19BOX〜STARMAN〜」。ジュークボックスをテーマにした作品だ。時代を彩った名曲と、未来へ紡ぐオリジナル楽曲がミックスされる。ツアーは8月から始まる。山崎は「『19BOX』は、僕の人生、経験、そして音楽を詰め込んだ“音楽の箱”です。箱を開けるたびに、歌が物語として広がっていく