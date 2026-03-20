衰退した岐阜市の柳ケ瀬商店街を盛り上げようと20日、商店街を駆け抜け「福人（ふくびと）」を争う「YANAGASE 福人レース」が行われました。朝7時半ごろ、西柳ケ瀬の商店街に集まった大勢の人。-お正月にニュースを賑わせる、兵庫のあの恒例行事の春の柳ケ瀬バージョン。「福人」となることを目指し、15歳から55歳までの男女108人が参加しました。かつては歓楽街として名をはせた「商店街」も今は昔…地