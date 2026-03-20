フリーアナウンサーの皆藤愛子さん（42）が2026年3月11日、自身のインスタグラムを更新。黒いワンピース姿を披露した。表彰式のプレゼンターに皆藤さんは、表彰式のプレゼンターを務めることを報告し、テラスの手すりに腕をのせ、振り返るポーズのショットなど2枚を投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、黒いニットのワンピースを着用。背中のえりが大きく開き、ウエスト部分のホールからも肌をのぞかせている。すらりと