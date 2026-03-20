埼玉・春日部市の日用品販売店で、客を装った男が店員に刃物を見せつけ、たばこを奪って逃走しました。20日午後0時15分ごろ、春日部市本田町にある日用品販売店で、「強盗が入った」と通報がありました。警察によりますと、客を装った男が「たばこ4箱ください」と言って女性店員から受けとった後、刃物を見せつけて「強盗だ」などと脅し、たばこを奪って逃走しました。男は身長170cmくらいの中肉で、ベージュ色のジャンパーに黒色