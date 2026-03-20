【大人気連載プレイバック】#63【飯田氏コラム】未経験なのに…突然の二塁起用に「はい」としか言えず■飯田哲也氏「すべては野村ヤクルトが教えてくれた」（第34回=2020年）日刊ゲンダイではこれまで、多くの球界OB、関係者による回顧録や交遊録を連載してきた。当事者として直接接してきたからこそ語れる、あの大物選手、有名選手の知られざる素顔や人となり。当時の空気感や人間関係が、ありありと浮かび上がる。今回はヤ