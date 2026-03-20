カリブ海の真珠ともいわれるキューバ。その社会主義国で大規模な停電が発生しました。裏側で見え隠れするのは、キューバの体制転換を狙うアメリカ・トランプ大統領の思惑です。電力システムの老朽化が問題となっているキューバでは、燃料不足のためこれまで頻繁に停電が発生。さらに2026年1月、アメリカがベネズエラを軍事攻撃し、キューバへの原油の供給を禁止したためキューバの燃料不足が深刻さを増しているのです。そのため国