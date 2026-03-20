【山粼武司 これが俺の生きる道】#70【続きを読む】伊原春樹監督との“壮絶確執”の前日譚監督就任を知って絶望、引退が頭を過ぎった2003年、「オリックス山粼武司」として初めてのシーズンが幕を開けた。3月28日、近鉄との開幕戦は「7番・DH」でスタメン出場。4打数1安打だった。しかし、チームは開幕4連敗。前年の最下位を引きずるかのように低調だった。球団は俺をホームランバッターとして期待してくれて