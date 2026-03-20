配信大手「Ｎｅｔｆｌｉｘ」は２０日、吉高由里子とムロツヨシが出演する新シリーズ作品（タイトル未定）を制作すると発表した。脚本は吉高主演のＮＨＫ大河「ヒカル君へ」（２０２４年）の大石静さん、プロデューサーは元ＴＢＳの磯山晶さんが務める。かつて音楽と運命の恋で結ばれた一組の夫婦を巡るロマンチックコメディー。岸田かお（吉高由里子）と岸田衛（ムロツヨシ）は、出会った頃は愛し合って幸せだったが、１５年が