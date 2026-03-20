経常収支（2025年 第4四半期）17:30 結果938.7億香港ドル 予想N/A前回949.0億香港ドル（981.8億香港ドルから修正）（国際収支－経常収支) 結果464.8億香港ドル 予想N/A前回-1365.2億香港ドル（国際収支－総額)