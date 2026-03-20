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東京時間17:38現在 香港ハンセン指数 25277.32（-223.26-0.88%） 中国上海総合指数 3957.05（-49.50-1.24%） 台湾加権指数 33543.88（-145.80-0.43%） 韓国総合株価指数 5781.20（+17.98+0.31%） 豪ＡＳＸ２００指数 8428.45（-69.34-0.82%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 74821.44（+614.20+0.83%） ２０日のアジア株は軒並み下落。今週は中東有事による原油高が世界全般のエネルギ