◆オープン戦巨人―楽天（２０日・東京ドーム）試合前に両チームのＷＢＣに出場した選手、コーチをねぎらうセレモニーが行われた。楽天から藤平尚真投手、巨人からは大勢投手、亀井善行コーチ、村田善則コーチ、パナマ代表としてバルドナード投手が本塁付近に一列に並んで花束贈呈が行われ、大きな拍手がおくられた。キューバ代表のマルティネス投手は緊迫する中東情勢、米国・イスラエルとイランの戦争の影響で航空機混雑