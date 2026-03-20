◆オープン戦日本ハム１―１ヤクルト（２０日・エスコンフィールド）初の大役へ万全だ。ヤクルト・吉村貢司郎投手が先発して６回２／３を被安打７も無失点に抑えて、登板が決まっている２７日のＤｅＮＡとの開幕戦（横浜）へ調子を上げてきた。力でねじ伏せた。中前打と一塁へのバント安打で招いた６回無死一、二塁のピンチ。レイエスを威力のある内角高めの１４６キロ速球で空振りの三振に仕留めると、郡司、水野も速球で内