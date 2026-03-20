◆オープン戦日本ハム１―１ヤクルト（２０日・エスコンフィールド）日本ハムの新庄剛志監督が、ヤクルト・池山監督にマスクを贈った理由を明かした。試合前には、新庄監督のロゴが入った赤いマスクを着用した池山監督と、黒マスクの新庄監督が談笑していた。新庄監督と同じく、池山監督が試合中にマスクを着用し始めた記事を目にした指揮官は「記事に載ってたし、なんかちょっと見た目大きかったから。あと、息するたびにキ