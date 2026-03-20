女優の宮粼あおいが２０日、東京・渋谷のＮＨＫホールで行われたＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜・後８時）のトークライブに出席した。同作に織田信長の妹・市役で出演中の宮粼は、２００８年の「篤姫」で主演を経験。自身３回目となる大河に「（主演の仲野）太賀さんと池松（壮亮）さんがすごくいい空間を作ろうとしている。大河はキャストの出入りが激しいので（雰囲気が）できあがった現場に入るのはすご