キャベツをたっぷり使いたい 春キャベツが美味しい季節になってきました。意外とボリュームのあるキャベツひと玉。たくさん消費するには「コクありサラダ」がおすすめです。食物繊維もたっぷり摂れそうです。 蒸し鶏肉でボリューム感アップキュウリで食感楽しくもやしでシャキシャキにニンジンを入れて色鮮やかに ※ メイン写真はこちらのレシピをイメージして選定させていただきました コクを出す秘訣は「ゴマ」 たっぷりの