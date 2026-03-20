◆オープン戦オリックス―阪神（２０日・京セラドーム大阪）オリックス・山下舜平大投手が２０日、オープン戦・阪神戦（京セラドーム大阪）の登板を回避した。コンディショニングを最優先とし、大事を取っての判断。代わって、ドラフト５位・高谷舟投手（北海学園大）が先発することが決まった。以下、両チームのスタメン。【阪神】１番・中堅近本２番・二塁中野３番・ＤＨ森下４番・三塁佐藤５番・左翼中川６番・一