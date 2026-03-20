◇プロ野球オープン戦 中日4-3ロッテ(20日、バンテリンドーム)中日がロッテの反撃をしのぎ、接戦を制しました。初回、先頭のカリステ選手がヒットで出塁。その後、内野ゴロ2つで2アウト3塁とし、4番の細川成也選手が一塁線を破るタイムリー二塁打で先制します。2回は2つの四球で好機を作り、カリステ選手がレフトスタンドへ3ランを放ち、追加点。ロッテ先発のドラフト2位ルーキー毛利海大投手から序盤で4得点となりました。先発の