◇女子ゴルフツアーVポイント×SMBCレディース第1日（2026年3月20日千葉県紫CCすみれC＝6731ヤード、パー72）今季第3戦の第1ラウンドが行われ、日本ツアー出場3戦目となる韓国ツアー8勝の“イ・ボミ2世”朴荽径（パク・ヒョンギョン、26＝韓国）が1イーグル、4バーディー、1ボギーの67で回り単独首位に立った。正午の気温は8・8度。時折激しい雨が打ちつける厳しいコンディションの中、難コースを攻略した朴!