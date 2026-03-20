「大相撲春場所・１３日目」（２０日、エディオンアリーナ大阪）大関安青錦は琴桜との大関対決を制し、６勝７敗とし、勝ち越しに臨みをつないだ。綱とりがかかった今場所だったが、まさかの苦戦で負け越し危機に瀕した安青錦。この日も琴桜相手に苦しい相撲となり、崖っぷちに追い込まれたが、土俵際でなんとか体を入れかえて寄り切った。