テレビ東京の経済トーク番組『カンブリア宮殿』（毎週木曜後11：06）の新MCに就任した作家・金原ひとみ氏と音楽クリエイター・ヒャダインが20日、都内のスタジオで行われた収録後会見に出席。前任者である作家・村上龍氏＆俳優・小池栄子への想いを語った。【写真】セットも一新！壮大な宮殿にたたずむMC陣同番組は、2006年4月の放送開始から20周年の節目にリニューアルされる。それに合わせ、MCが作家・村上龍氏＆俳優・小