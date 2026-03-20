本当にありえない、身勝手な人たち。妻の立場になってみると…イライラが収まりませんよね。しかも、それに何も言わない夫も情けない…。こんな迷惑をかけられたなら、先輩にもはっきり注意してほしいものです。頼りない夫、あなたはどこまで許せますか？＞＞【まんが】私の夫は頼りない?