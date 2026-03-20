■大相撲春場所・13日目（20日、エディオンアリーナ大阪）関脇・霧島（29、音羽山）が優勝争いへ王鵬（26、大嶽）を寄り倒しで下し、11連勝で今場所12勝目。3度目の優勝に向け1敗をキープした。また、結びの一番では星一つの差で追っていた琴勝峰（26、佐渡ヶ嶽）が横綱・豊昇龍（26、立浪）に敗れ、2差と広がり霧島が優勝に王手をかけた。霧島は立ち合いから激しくぶつかり合うと、突き押しで互いに譲らず。得意の左を差して王鵬