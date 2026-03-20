大相撲春場所１３日目（２０日・大阪府立体育会館）――１敗の関脇霧島は王鵬を寄り倒して１２勝目を挙げ、単独先頭をキープ。１４日目の取組に勝てば３度目の優勝が決まる。１差で追っていた琴勝峰は横綱豊昇龍にはたき込まれ、ともに３敗で並んだ。２敗力士はいなくなった。７敗で負け越しの危機にある大関安青錦は、大関琴桜のいなしに泳いだが、懸命に立て直して寄り切り６勝。琴桜は５敗。関脇高安は隆の勝に突き落と