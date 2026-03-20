【アニメ「ニワトリ・ファイター」】 4月5日～放送・配信予定 ヒーローズは、4月5日に放送開始予定のアニメ「ニワトリ・ファイター」について、日本国内の放送・配信情報および最新PVを公開した。 「ニワトリ・ファイター」は、世界50カ国以上で支持されている桜谷シュウ氏による同名マンガを原作としたアニメ作品。中毒性の高いキャラクターや迫