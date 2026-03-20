2026年3月19日現在、ロフトでお買い物するときはPayPayを使うとお得です。3月29日まで、PayPayで支払うとPayPayポイントが最大5％戻ってくるクーポンが登場しています。期間中は何度もクーポンが使えるPayPayアプリ内に、全国のロフト123店舗とロフトネットストアで使えるPayPayクーポンが登場中。1円以上のお買物をPayPayで支払うと、最大5％のPayPayポイントが戻ってきます（一部店舗を除く）。付与上限は1回あたり1000ポイント