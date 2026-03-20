鹿角市にある国内最大級の鉱山跡地を活用した観光施設、「史跡 尾去沢鉱山」は、今月末で一般公開が終了します。来月からは完全予約制で、修学旅行などの受け入れのみとなります。3連休初日の20日は、かけこみで訪れた観光客も多く見られました。鹿角市にある、「史跡 尾去沢鉱山」です。1978年に閉山となった、尾去沢鉱山の跡地を活用した観光施設です。国内最大級を誇る、総延長およそ800キロの坑道のうち、1・7キロを見学するこ