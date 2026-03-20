3月20日、「京王電鉄 presents Wリーグプレーオフ 2025－26」の記者会見が開催された。前日に帰国したばかりの女子日本代表選手がプレーオフ出場4チームからそれぞれ登壇し、レギュラーシーズン1位のトヨタ自動車アンテロープスの山本麻衣、2位のデンソーアイリスの髙田真希、3位の富士通レッドウェーブの宮澤夕貴、4位のトヨタ紡織サンシャインラビッツの東