3月21日、メンバーたちの入隊のために活動を休止していたBTSが、ついに完全体でカムバックする。今や韓国を代表するワールドスターだけあって、そのカムバックライブ『BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG』は、Netflixを通じて世界190カ国に生配信される。当日のチケットは事前予約制で無料配布されるが、屋外公演のため最大26万人規模の動員が見込まれており、2002年の『FIFAワールドカップ』以来と