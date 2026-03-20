ロサンゼルス・ドジャースは3月19日、公式Instagramを更新。アリゾナ州で行われたオープン戦に大谷翔平（31）が先発登板したことを伝えた。 【関連】大谷翔平、日本選手で唯一WBCベストナインに選出「まさに怪物級！」「何でも賞をとってしまうな」 大谷は侍ジャパンとしてWBCに出場し、15日のベネズエラとの準々決勝で敗退。チームに戻ると、敗戦から4日後の19日にサンフランシスコ・ジャイアンツとのオ&