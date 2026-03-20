【家電コンサルのお得な話・290】 神戸市でコミュニティバスを運行するみなと観光バスなど4社が、マイナンバーカードとクレジットカードなどの「タッチ決済」を組み合わせた敬老割引サービスの実証実験を実施する。公共交通の敬老割引にマイナンバーカードを連携させた取り組みとしては全国初という。●クレジットカードなどのタッチ決済乗車で割引を自動適用三井住友カードが提供する公共交通向け決済ソリューション「stera tra