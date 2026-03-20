【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BMSG所属の8人組ダンス＆ボーカルグループMAZZELが『THE FIRST TAKE（読み：ザ・ファースト・テイク）』に初登場。 ■いろんな愛の形を肯定してくれる「Only You」という楽曲がたくさんの方に届いて、色んな方が救われてくださったらいい（MAZZEL） MAZZELはSKY-HIが手がけたオーディションドキュメンタリー番組『MISSION×2』から誕生したBMSG所属の8人