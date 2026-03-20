【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Travis Japanが、4月15日にリリースされる2ndシングル「陰ニモ日向ニモ」の初回J盤に付属する特典ディスクのティザー映像が公開された。 ■特典ディスクにはMVのほか「Dance Performance Video」とそのメイキング映像を収録！ 公開された映像では、メイキングシーンや、ダンスの魅力を凝縮した「Dance Performance Video」のハイライトが披露されており、特典映像の