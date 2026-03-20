第74回（22日／GII、阪神芝3000m）には、今年の始動戦を迎えるアドマイヤテラ、目下3連勝中の上がり馬ダノンシーマ、紅一点のアクアヴァーナルなどが出走予定。本記事では、出走各馬の追い切りを診断し、高評価の有力馬や穴馬をピックアップ。ここでは「マイネルエンペラー」を取り上げる。 ■マイネルエンペラー 芝2200メートルで2分10秒4という持ち時計は確かに優秀。ただ、その中身を紐解けば