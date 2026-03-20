19日、桜の開花が発表された広島市では「さくらまつり」がはじまり、さっそく春を満喫していました。広島市佐伯区の植物公園で20日から始まった「さくらまつり」。70種類をこえる桜を楽しむことができます。ビニールで覆うなどして成長を早くしたソメイヨシノは5部咲きほどです。3連休初日の20日は家族連れなどが訪れていました。■来園者「空と桜と一緒に。桜を撮りに来ました。気持ち良いですよね。綺麗な桜を見て。やっぱ