中国で銅製の文創（文化クリエーティブ）製品を手がける杭州銅師傅文創集団が香港証券取引所のメインボード上場に向けた聴聞を通過しました。関羽、財神、孫悟空、ひょうたんといった伝統文化をモチーフにした銅製置物を主力とし、年間売上高は約5億元（約115億7000万円）規模に達しています。30〜55歳の男性を中心に支持を集め、「中年男性版のポップマート」とも称されます。同社は中国の銅製文創市場で約35％のシェアを占め、売