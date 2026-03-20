3月20日は国連が定めた「国際幸福デー」です。国連はこの日に先立ち、3月19日に「世界幸福度報告」を発表しました。同報告は世界各国の人々の幸福感の現状と傾向を明らかにするものです。今回の報告はソーシャルメディアが青少年の幸福感に与える影響に注目しました。また、同報告は特にSNSが世界の青少年の幸福感に影響を与える重要な要素になっていると指摘しました。米国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドでは、25歳