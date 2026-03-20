19日（木）、 V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）の信州ブリリアントアリーズは、今季をもってアウトサイドヒッターの高野夏輝（25）、村田果捺（24）、オポジットの宮粼聖（24）、セッターの小山晴那（20）が引退。アウトサイドヒッターの山本仁菜（24）が退団することをクラブ公式サイトで発表した。 2024-25シーズンに続いて連覇を狙う信州Aries。今季のレギュラーシ