春のセンバツ高校野球２日目。注目の近畿勢が登場です。 ◆第一試合◆滋賀学園(滋賀)対 長崎西(長崎) 第１試合には近畿から滋賀学園が登場。滋賀学園といえば、新たな甲子園名物となったキレキレのダンス！この日も長崎西との試合を盛り上げます。 （滋賀学園藤川倖生３年）「大会で緊張する場面もあるので助けてもらっています」 応援団の声援を受け勝利なるか！？１点を追う１回、チャンスで４番・中野壮真選