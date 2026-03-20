“乗り鉄”でもある解説委員が取材見えてきた鉄道のイマ 新駅の誕生や運行ダイヤの変更など、時代を反映して鉄道事情が大きく変化する「春のダイヤ改正」。中でも大きな話題になっているのが、民営化以降初めてとなるＪＲ東日本の全面的な運賃値上げです。運賃値上げ幅は平均７．１％、通勤定期の値上げ幅は平均１２％におよびます。 【写真を見る】“のれん”をくぐった先の有料座席エリア 一方、関西で注目なのが、ＪＲ