お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀が、自身のテンションを爆上げするための「朝の勝負曲」を熱唱した。懐かしのテレビアニメ主題歌に拳を握って気合を入れる姿に、スタジオの共演者からも感嘆の声が漏れている。【映像】「今日から一番カツコイイのだ〜」アニソンを歌う稲田3月19日、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務めるテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛