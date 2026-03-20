テレビ東京の経済トーク番組『カンブリア宮殿』（毎週木曜後11：06）が、2006年4月の放送開始から20周年の節目にリニューアルされる。それに合わせ、MCが作家・村上龍氏＆俳優・小池栄子から作家・金原ひとみ氏＆音楽クリエイター・ヒャダインに引き継がれる。【写真】セットも一新！壮大な宮殿にたたずむMC陣金原氏とヒャダインは、放送3回分の収録後に記者会見に登壇。かなり打ち解けた様子で、金原氏は「ヒャダインさんが